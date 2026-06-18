国民投票法の改正案を賛成多数で可決した衆院憲法審査会＝18日午前憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が18日の衆院憲法審査会で、自民党や中道改革連合などの賛成多数により可決された。19日に衆院を通過する見込みだ。国民投票運動に関する政党CMとインターネット広告の制限、資金規制を「速やかに」検討し、必要な法制上の措置を講じるとした付帯決議も採択された。改正案は公選法の規定に合わせ（1）離島から投票