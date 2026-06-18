18日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台後半で取引がされた。日銀が4月に円買いの為替介入に踏み切る前の水準付近で一時推移し、介入への警戒感が再び高まっている。午前10時現在は前日比51銭円安ドル高の1ドル＝160円69〜71銭。ユーロは88銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円06〜07銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げに踏み切るとの観測から円売りドル買いが進んだ。市場では「日銀による為替介入へ