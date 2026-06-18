イラン外務省の報道官はアメリカとの戦闘終結に向けた覚書について、両国の大統領によって電子的に署名され、正式に発効したと明らかにしました。イラン国営放送はバガイ外務省報道官の話として、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書について、17日に両国の大統領が電子的に署名したと報じました。これにより覚書が最終確定し、合意が正式に発効したとしています。覚書の署名は、14日にアメリカのバンス副大統領とイランのガリバフ国