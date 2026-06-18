茨城県古河市の介護老人保健施設で２０２０年、入所者２人を殺害したとして殺人罪などに問われた元施設職員、赤間恵美被告（４０）の裁判員裁判の公判が１８日、水戸地裁（山崎威裁判長）であり、検察側は無期懲役を求刑した。判決は７月７日。起訴状などによると、赤間被告は２０年５月３０日、鈴木喜作さん（当時８４歳）の静脈につながった点滴用チューブに注射筒（シリンジ）で空気を注入し、急性循環不全を引き起こさせて