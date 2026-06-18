岸和田競輪場で行われている「G1第4回パールカップ」（優勝賞金790万円）はきょう18日、決勝戦を迎える。その決勝に6番車で出走予定だった児玉碧衣（31＝福岡・108期）は足を捻挫したため当日欠場。18日の10時現在、病院に向かっており、ケガの詳細は後ほど発表される予定。なお、ガールズG1の決勝戦で当日欠場が発生するのは初めて。