中国では6月19日から21日までが端午節（端午の節句、今年は6月19日）に合わせた3連休となる。端午節を祝う伝統行事が行われる一部の旅行先には観光客が押し寄せることになりそうだ。中央テレビニュースが伝えた。中国の航空便の運航情報をまとめたアプリ「航旅縦横」のビッグデータによると、10日の時点で3連休の国内線航空券の予約数が183万件以上に達した。国際線の予約数は前年同期比約8％増の58万件となっている。北京や上海、