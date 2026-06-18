第1ラウンドは20スイング、以降は15スイングにメジャーリーグのオールスターゲーム前夜祭として行われるホームランダービーで、従来の制限時間制が廃止されることが明らかになった。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のエバン・ドレリッチ記者が17日（日本時間18日）に報じた。同記者によると、2014年から導入された「制限時間制」が廃止されることになるという。第1ラウンドは20スイング、残る2ラウンドは15スイン