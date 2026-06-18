7月31日に日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の新予告が全世界で公開された。 参考：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編を徹底考察気になる3つのポイント 本作は、トム・ホランドが主演を務める『スパイダーマン』シリーズ第4弾。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピー