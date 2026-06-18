打線は8回に3得点も救援陣が踏ん張れず「日本生命セ・パ交流戦 2026」17日、甲子園球場で阪神と楽天の1試合が行われ、これで交流戦の全日程が終了した。パが65勝、セ39勝でパ・リーグが4年連続18度目の勝ち越しとなった。楽天の先発は前田健太投手。2回に大山悠輔内野手の8号2ランで先制されたが、許したのはこの一発による得点のみ。前田は5回4安打無四死球6奪三振2失点と試合をつくったが、降板後の6回に藤原聡大投手、7回に宋