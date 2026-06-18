本拠地・レイズ戦で6回4失点【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地のレイズ戦で6回4失点に抑え、7勝目を挙げた。91球の力投を続ける中、5回の守備で一塁へのベースカバーが遅れ、内野安打を許す場面があった。懸命なプレーの中で見せたこのシーンに、現地の解説陣も様々な視点から注目を寄せた。2-2の同点で迎えた5回1死一、二塁の局面。レイズ