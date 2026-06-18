「マクドナルド」は、6月12日（金）から、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、全国の店舗で販売中。今回は、6月19日（金）から提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。【写真】かっこいい！第2弾に登場する「ファイアマリオ」などラインナップ■クッパやチコもそろえたい今回展開されるハッピーセット「ザ・スー