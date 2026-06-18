高畠町によりますと、きょう午前５時40分ごろ、山形県高畠町糠野目の糠野目橋付近でクマ１頭が目撃されました。クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 人や物への被害は確認されていないということです。 町が注意を呼びかけています。