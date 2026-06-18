土壇場のゴールで勝利をもぎとった。ガーナ代表は現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＬ第１節でパナマ代表と対戦。ポゼッション率やシュート数で相手より下回るなど、苦しい戦いだったが、90＋５分、ケイレブ・イレンキーのゴールで均衡を破り、そのまま１−０で勝ち切った。試合後のフラッシュインタビューで、カルロス・ケイロス監督は「我々は戦士のように戦った」と振り返る。「前半は、偉大なチームを相手に耐えること