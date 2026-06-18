ワールドカップでのパフォーマンスは、その後の移籍市場にも影響する。日本代表戦士たちにとっても、アピールの舞台だ。グループステージ初戦で２−２と引き分けた日本。セリエAの古豪トリノの専門サイト『Toro news』は６月16日、イニャツィオ・アバーテ監督が新たに就任したトリノに適した人材を、オランダ戦に出場した日本代表戦士からピックアップした。かつてボローニャでセリエAを経験し、アーセナルで負傷に悩まされ