サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表は１７日、米ナッシュビルの拠点で、チュニジアとの１次リーグ第２戦に向けた練習を行った。左膝の負傷と診断された久保は宿舎で治療に専念した。主将を務めていた遠藤（リバプール）の離脱に続き、日本がまたもアクシデントに見舞われた。だが、堂安（フランクフルト）は「こういう事態が起きるのもＷ杯の一つ。幸い、タケ（久保）は離脱せずに（復帰の）可能性を探りながら一緒に