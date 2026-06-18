広島は18日、平川蓮外野手(22)が17日に広島市内の病院で、右有鈎骨骨折に対する骨片摘出術を行ったと発表した。あす19日から3軍でリハビリを開始する。平川は13日の楽天戦で右手首痛を訴え、6回の守備で交代。仙台市内の病院で右有鈎骨骨折と診断を受け、翌14日に登録を外れていた。