リクスタは6月17日、「2026年上半期名字トレンドアクセスランキングベスト100」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯の確認ができる名字を集計し、アクセス数の多い名字順に抽出したもの。集計期間は2025年12月1日〜2026年5月31日。総検索数は248,134,534件。「2026年上半期名字トレンドアクセスランキング○「佐藤」が9回連続で1位第1位