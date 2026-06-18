天体物理学者のニール・ドグラース・タイソン博士（６７）は、国防総省が「ＵＦＯファイル」を続々と公開する中、「もう宇宙人を見せてくれ！」と率直な要望を投げかけた。米紙ニューヨーク・ポストが１７日、報じた。タイソン氏は１６日、米ラジオ番組「ＦＯＸニュース・ランダウン」に出演し、「米国民は宇宙人（エイリアン）の存在を示す決定的な証拠を受け入れる準備が十分にできている」と主張した。「この段階まで来て、