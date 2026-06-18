PayPayは6月15日、地方自治体と連携したキャンペーンについて、あらたに2026年8月以降に実施が決定した施策を発表した。○千葉県で最大10%還元千葉県では「使うたび、めぐるたび、千葉の楽しさが広がっていく!千葉県キャッシュレス決済キャンペーン!」を実施する。開催期間は8月7日 午前0時 〜 8月30日 午後11時59分。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。千葉県内のPayPay加盟店のうち、同