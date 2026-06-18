【Forza Horizon 6：フェスティバルプレイリスト「Horizonの数十年間」】 6月18日深夜より開催予定 マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、フェスティバルプレイリスト「Horizonの数十年間」を本日6月18日深夜より開催する。 新プレイリスト「Horizonの数十年間」では、ホイールスピンや各年