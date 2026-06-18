ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）の本拠地ドジャー・スタジアムでのレイズ戦に先発し、６回を７安打４失点、５三振２四死球で７勝目（２敗）を挙げた。６回にはＤＨの解除で代打で出場して遊ゴロに倒れた。チームは５―４で勝って３連勝。ロバーツ監督は前１６日（同１７日）の試合後に「投手として投げるだけで打者としては出ない」と語っており、急転での打者での起用。予想していなかったファンは