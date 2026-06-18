ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月18日より、混ぜて楽しむパフェ仕立ての「かき氷」3種を販売している。ビッグボーイ「かき氷パフェ」今回発売された「かき氷」は、店内で雪のようにふんわりと削った氷に、果肉感たっぷりのフルーツや、ミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さの2個のマーブルアイス、コリコリとした食感のナタデココ、ホイップをトッピングしたかき氷パ