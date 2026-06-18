平地不足を補うために、高度経済成長期に傾斜地を切り開いて造られた日本の住宅地。地理的な課題を土木技術で解消したひずみとして、多くの戸建てで擁壁が造成されることになった。その擁壁がここへきて寿命を迎え、崩れ去る事例が相次いでいる。 記憶に新しいところでは2025年9月30日に東京都杉並区で、高さ4～5メートルの擁壁が突如崩落。その上に建っていた木造2階建て住宅が完全に倒壊する事故が発生した。そ