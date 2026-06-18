【モデルプレス＝2026/06/18】6月16日、17日の2日間にわたって、TOYOTA ARENA TOKYOで「17th Single ひなた坂46 LIVE」が開催された。ここでは、最終日となる2日目の模様をまとめる。【写真】日向坂46卒業発表メンバの一人旅ショット◆ひなた坂46、2daysライブ開催ひなた坂46（ひらがなひなたざか46）は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外で構成されたアンダーグループ。今回は、平岡海月を座長に、四期生＆五期生