足りない年金は補助される！？年金生活者支援給付金の案内が送付される3要件とは 足りない分の年金は補助される 要件を満たすと案内が送付される 公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の場合は日本年金機構から9月以降に年金生活者支援給付金の請求手続の案内が送付されます。受給要件は65歳以上の老齢基礎年金の受給者、同一世帯の全員が市町村民税非課税、前年の収入所得の合計額が878900円以下という3要件