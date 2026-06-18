理想的な立ち方は３領域の荷重！ 身体の不調を未然に防ぐすべての基本とは 立ち方のチェック すべての動きの基本となる立ち方を見る 立ち方の基本となるのは、まずは踵部と母指球・母指、小指球・小指の３領域にバランスよく荷重して立てることです。さらに肩の力が抜け、おへその下あたり（臍下丹田）に力が集約している（重心が下がって、どっしりと地に足がついている）状態が作れることです。この状態を上虚下実と呼んで