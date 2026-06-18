セルフプレジャー／マスターベーションって？おすすめのやり方と注意点 セルフプレジャー／マスターベーションについて 成長するにしたがって心や体に変化が起こり、人や自分の体に興味をもつのは自然なことです。同じように、自分の性器など体を触って気持ちよくなることも自然なこと。「性器を触って気持ちよくなりたい」「射精して気持ちよくなりたい」「パートナーに触れ