ドル円160.70円台米イラン署名受けたドル売り・円売りが拮抗 ドル円は160.75円まで上昇。米イランが予定より早く覚書に署名したことでリスク選好ムードが広がり、円売りとドル売りが拮抗している。ドル円は2年ぶり円安水準にあるが、今のところ片山財務相ら日本政府からの牽制発言はない。日経平均は取引時間中の史上最高値を更新している。 米国とイランが予定より早く覚書に署名した、これから60日間かけて核問題