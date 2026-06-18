米ホワイトハウスが公表したイランとの覚書によると、米国は地域パートナーとともに、６０日後の最終合意の一部として、イランの再建と経済開発のための少なくとも３０００億ドルの確定的かつ相互合意の計画を策定することを約束する。トランプ米大統領はこの３０００億ドルについて、イランには２０００億ドルの損害を与えたのだから３０００億ドルなど大した数字ではないとの認識を示している。ただ、米政府は資金