インド洋東南部のディアマンティナ深海底で発見された鯨骨生物群集。（海口＝新華社配信）【新華社海口6月18日】中国科学院深海科学・工程研究所が主導する国際科学計画「グローバル超深海帯探査計画」の研究チームが、インド洋東南部でクジラ類化石群とクジラの死骸に集まる生物による生態系「鯨骨生物群集」を発見した。インド洋東南部のディアマンティナ深海底で発見されたクジラ類の遺骸。（海口＝新華社配信）発見地点は