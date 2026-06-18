スポーツ界で広がるLGBTQ支援イベントを巡り、メジャーリーグで再び論争が起きている。AP通信によると、ジャイアンツの複数の投手が6月12日の「プライドナイト」で虹色の特別帽子に聖書の一節を書き込んだり、着用を見送ったりしたことを受け、MLBが警告を発した。プライドナイトは、性的少数者（LGBTQ）のファンや地域社会への支持を示すイベントで、多くの球団が6月の「プライド月間」に合わせて開催している。選手や監督