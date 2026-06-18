TBSの佐々木舞音アナウンサー（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。チーズハットクを食べる様子を投稿した。自身のインスタグラムで「ドバイチョコもちが流行っていると聞いて食べに行きました！美味しかった！！」とつづり始めた。「けど、帰り道に食べたチーズハットクもやっぱりずっと美味しいです」とチーズハットクを食べて、チーズを伸ばす様子を投稿した。ネットでは「可愛すぎる！」「美味しそう！」「