【アルシャン（フランス東部）＝田島大志】高市首相は１７日午後（日本時間１７日深夜）、先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）閉幕を受けてフランス東部エビアン近郊で記者会見し、ホルムズ海峡の安全確保に向け、「できることはしっかりと実行していく」と強調した。米国とイランによる「覚書」を踏まえ、Ｇ７各国と緊密に連携する方針も示した。首相は「全ての国の船舶の自由で安全な航行の確保に向け、あらゆる外交努力を含