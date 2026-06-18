©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにバッテリィズをお迎えし、年に数回しか日の目を見ない調味料が大活躍する「まどぎわ調味料クッキング」と、お笑い界きっての奇才が苦手克服に挑む「ななまがり森下の家飯チャレンジ」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ ©️ABCテレビ