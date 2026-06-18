プロ野球・阪神タイガースは18日、公式Xを更新。「ファンサービスに関するお願い」を呼び掛けた。【写真】ピカチュウ＆エレキッドがデザイン！阪神『ポケモン』ユニフォーム投稿では「日頃より阪神タイガースへ温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」と書き出し「監督・コーチ・選手の公共交通機関での移動時、ならびに宿舎周辺におきましては、ファンの皆さま、ご通行中の皆さま、および関係者の安全確保の観点から