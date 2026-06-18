第3子を妊娠中の元SKE48の石田安奈(30)が18日までに自身のインスタグラムを更新し、マタニティーフォトを披露し、夫への思いを記した。夫とは「出会ってまさか3人の子供に恵まれると思っていなかったよ」と石田。「というより22歳差の人と結婚するとは思ってもいなかった」とし、「3人目が産まれるという事で更に仕事頑張らないと！といつも家族の事を考えてくれる」と明かした。「今では、アンジェとぱぱってかっこいいよね