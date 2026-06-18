日本維新の会は１７日、政府の安全保障３文書改定に向けた提言を決定した。非核三原則の「持ち込ませず」のあり方について「現実的検討」を促し、原子力潜水艦を早急に導入すべきだとした。防衛費を含む安保関連費は２０２６年度基準のＧＤＰ（国内総生産）比２％以上とし、３％以上を中長期の目標に掲げた。来週にも政府に提出する。提言では、日米同盟の信頼性を高めるために相互防衛義務を負うことが必要だと指摘し、戦力不