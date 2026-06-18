自民党の財政改革検討本部がまとめた提言の素案が18日判明した。債務残高を国内総生産（GDP）比で安定的に引き下げることを財政の中核目標とするよう求める。債務削減を巡る従来の厳格な規律を見直し、成長投資の促進を図る。