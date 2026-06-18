ガーナ―パナマ試合終了間際、決勝ゴールを決め喜びを爆発させるガーナのイレンキ（3）＝トロント（AP＝共同）劣勢だったガーナが終了間際のカウンター攻撃で決勝点を奪った。自陣で起点となったイレンキがゴール前まで上がり、トーマスアサンテの左からの折り返しを押し込んだ。パナマは素早い攻守の切り替えで前半から優位に立ち、マルティネスらが好連係を見せたが決定機は少なかった。人数をかけた組織的な守備も、最後に