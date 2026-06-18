漫画家の岡本慶子さんが5月6日に死去したことが分かった。18日に公式SNSを通じて親族が訃報を伝えた。17日には、歴史的作品「浜昼顔」の作者、キリコ・タクさんが90歳で死去したことが伝えられたばかり。漫画界の相次ぐ訃報に、悲しみの声が上がっている。18日、スマートデバイス向け漫画・小説アプリ「ピッコマ」に「落ちこぼれ補欠令嬢は冷たい公爵から逃げ出したい！」を連載中だった岡本さんの訃報が伝えられた。また17