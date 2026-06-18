「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが17日、自身のインスタグラムを更新。そば店を訪れた様子を投稿した。「あんにょん最近は美容のためにも、ヘルシーな食事を心がけていて青山で素敵なお蕎麦屋さんを発見お蕎麦も天ぷらも美味しくて幸せ〜」とつづり、谷間を大胆に露出した白いロングワンピース姿で、そばや天ぷらをほおばるショットをアップ。「お蕎麦派？うどん派？どちらですか〜」と問いかけた