外国為替市場では、円安が進み、円相場は一時、1ドル＝160円80銭付近まで下落しました。【映像】円相場の変動17日のアメリカでは、FRB＝連邦準備制度理事会が4会合連続で政策金利を据え置きました。焦点となっていた今後の見通しでは、年内の利上げを織り込む参加者が大幅に増えたことから利上げ観測が高まり、日米の金利差を意識した円売りドル買いの動きが強まりました。円相場は一時、1ドル＝160円80銭付近まで下落し、