ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、16日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）授賞式で衝撃を受けた俳優の実名を挙げ告白した。サカナクションは最優秀楽曲賞を含む8冠に輝いた。番組では「MAJ」授賞式に出席した際のエピソードを報告した。「格好よすぎる人がいっぱいい