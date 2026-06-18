日本代表DF長友佑都(FC東京)が17日の練習後、報道陣の取材に応じ、16日の北中米ワールドカップ初戦でハットトリックを記録したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに言及した。メッシは16日のW杯グループリーグ初戦アルジェリア戦で前半17分に先制点を挙げると、後半15分と同25分にも加点。自身の代表200試合目をW杯で初のハットトリックで飾り、W杯通算得点記録で首位のミロスラフ・クローゼ氏に並ぶ16得点目を記録していた。