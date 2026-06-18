オランダ戦での大仕事、練習試合でのゴールを経て、オフには英気を養った。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)が17日の練習後、報道陣の取材に対応。全体練習がオフだった16日はW杯を戦うフランス代表、アルゼンチン代表の試合をテレビ観戦し、「勝つための分析」に取り組んでいたことを明かした。小川は途中出場した初戦オランダ戦の後半44分、右CKに強烈なヘッドで合わせ、MF鎌田大地の劇的同点ゴールを導いた勝ち点1の立役