オランダ戦でW杯デビューを飾った日本代表MF佐野海舟(マインツ)は、3日後の北中米ワールドカップのグループリーグ第2節・チュニジア戦へ準備を続ける。「自分たちがやっていること、積み上げてきているものがある。そこはブラさずにこれから対策をしっかりやっていきたい」と力を込めた。出場した7度のW杯では、2002年日韓大会を除いて3敗3分と未勝利が占めるグループリーグ第2節。オフ明けのこの日は第2節に向け、練習前に今