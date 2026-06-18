“鬼門”への向き合い方に経験値の高さがうかがえた。日本代表DF冨安健洋(アヤックス)が17日の練習後、報道陣の取材に応じ、20日のグループリーグ第2戦・チュニジア戦に向けて「簡単な試合ではないと思う」と決意表明。優位に立てる一戦で試されるリスクマネジメントについて「全体の距離感だったり、みんなで攻撃をするということが大事」とテーマを掲げた。日本代表は過去7大会、グループリーグ第2戦で1勝3分3敗と苦戦が続い