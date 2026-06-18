１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円７０銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安で推移している。 １７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円６５銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、年内の利上げが示唆されたことから一時１