ＨＰＣシステムズが大幅高で３日続伸している。１７日の取引終了後に、研究開発領域に特化した人材支援を行うＲＤサポート（東京都中央区）と業務提携し、研究開発ＤＸを推進する組織向けに「ＨＰＣ活用支援人材紹介サービス」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。 今回の提携により、ＨＰＣシスのシステム構築知見と、ＲＤサポートの専門人材支援ノウハウを掛け合わせることで、「計算