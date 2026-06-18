村田製作所が大幅に４日続伸。株価は一時、前日に比べ１８％高に買われ上場来高値を更新している。ＳＭＢＣ日興証券は１７日、同社株の投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は４０００円から１万３４００円に見直した。「力強い積層セラミックコンデンサ（ＭＬＣＣ）の拡大恩恵を享受しよう」と指摘。データセンター（ＤＣ）用ＭＬＣＣが当初想定を上回る水準にあり、利益成長